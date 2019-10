Debora Massari, figlia del grande Iginio Massari, rende omaggio al Joker di Todd Phillips con una bavarese elegantemente pop

Heath Ledger, Jared Leto, Jack Nicholson e adesso anche Joaquin Phoenix. Le sembianze del clown psicopatico sono state adeguate ai volti di diversi attori che negli anni hanno dato la loro versione di uno dei villain della DC più amati di sempre.

A far tornare in auge il personaggio, in questo 2019, è l’attesissimo film diretto da Todd Phillips, Joker, in uscita al cinema il 3 ottobre dopo essere stato presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

A differenza delle pellicole precedenti, il Joker di Philips si distacca dalla storia dei DC Comics affrontando così tematiche come l’alienazione, la depressione e il disagio sociale e presentando una versione del villain totalmente inedita in un film che amalgama i toni della commedia con quelli dell’action e del drama. Inutile sottolineare come l’interpretazione di Joaquin Phoenix risulti impeccabile, almeno quanto l’interpretazione che di tale atteso film ne ha dato Debora Massari, figlia del Maestro pasticcere Iginio Massari.

Dopo la realizzazione del dolce ispirato alla serie Netflix La Casa di Carta, la pasticciera si è lasciata tentare dalla nostra idea di rendere onore al Joker realizzando il suo prelibato omaggio, disponibile presso la Pasticceria Veneto di Brescia solo su ordinazione.

Come è possibile vedere in foto, la torta riporta una stampa digitale effettuata con colori alimentari su glassa lucida.

I dolce è una bavarese al cioccolato bianco e vaniglia con cremoso al cacao e decori di cioccolato fondente. Una combinazione dolce tra lo stile pop del Joker e l’eleganza che da sempre contraddistingue la pasticceria Massari.