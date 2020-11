Woke, la commedia Hulu con protagonista Lamorne Morris, è stata rinnovata per la seconda stagione

La seconda stagione di Woke durerà otto episodi, corrispondenti al conteggio della prima stagione. Ispirata dalla vita e dal lavoro dell’artista Keith Knight, Woke è interpretata da Lamorne Morris (New Girl) nei panni di Keef, un fumettista finalmente sull’orlo del successo mainstream, anche se i suoi personaggi evitano notoriamente di offrire commenti su questioni della vita reale. Quindi, dopo un inaspettato contatto con la violenza della polizia, Keef conquista una nuova visione del mondo e delle sue ingiustizie, con l’aiuto di oggetti come bottiglie di birra e bidoni per la raccolta differenziata, che ora gli parlano.

Il rinnovo di Woke arriva poco più di due mesi dopo che la prima stagione è terminata completamente il 9 settembre. L’ensemble della serie comprende anche Blake Anderson (Workaholics), il comico T. Murph, Sasheer Zamata (Saturday Night Live) e Rose McIver (iZombie). Oltre alla rinnovata Woke – e sulla scia delle recenti cancellazioni di Castle Rock e High Fidelity – la lista di Hulu include (ma non è affatto limitata a) la stagione 4 di The Handmaid’s Tale, la terza stagione di Ramy, Shrill e The Orville , la seconda metà della seconda stagione di PEN15 e la seconda stagione di The Great e Love, Victor, mentre Helstrom è tra le ultime anteprime del servizio di streaming.

Guardando al futuro, Hulu ha in programma un reboot di Animaniacs (in anteprima il 20 novembre), la commedia Only Murders in the Building (con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez), il dramma poliziesco The Girl From Plainville (con Elle Fanning), Nine Perfect Strangers (con Nicole Kidman e Melissa McCarthy), il dramma sulla crisi degli oppioidi Dopesick e un adattamento della serie di Rodham, che immagina un mondo in cui l’ex FLOTUS non ha mai sposato Bill Clinton.

