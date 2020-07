Watchmen di Zack Snyder sarebbe potuto finire molto diversamente rispetto alla graphic novel

Il film Watchmen di Zack Snyder è stato un adattamento molto fedele della graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons avrebbero. L’unica grande deviazione dal materiale di partenza è stata l’omissione del calamaro gigante, che Adrian Veidt / Ozymandias trasportava a New York per portare la pace globale. Il film di Snyder ha accusato Doctor Manhattan per una serie di esplosioni di reattori energetici in tutto il mondo.

Non sorprende che l’assenza del calamaro dal film Watchmen non si stata presa bene ad alcuni spettatori. Ma secondo il co-sceneggiatore David Hayter, il film ha rischiato di finire in modo completamente diverso rispetto al finale originale scritto da Moore e Gibbons.

Prima che arrivasse Snyder, Watchmen vide entrare e uscire molti altri registi, tra cui lo stesso Hayter e Paul Greengrass. Quando Greengrass venne stato scelto per il film, la sua sceneggiatura si prendeva ancora più libertà nel finale, rispetto alla graphic novel originale. Hayter ha rivelato tali libertà nel dettaglio durante una recente apparizione al podcast di Script Apart. Quella versione del film sarebbe finita con Gufo Notturno che uccideva Ozymandias speronandolo con la Owlship. Ciò ha impedito a Veidt di completare il suo piano generale. Tuttavia, gli eroi sopravvissuti avrebbero trasmesso un video documentato che mostrava il Dottor Manhattan intento ad attaccare le principali città.

Inoltre, Hayter ha rivelato che il film di Greengrass avrebbe spostato l’ambientazione temporale dagli anni ’80 ai giorni nostri. “Sapevamo che sarebbe stato molto difficile rispettare il finale del libro“, ha spiegato Hayter. “Inoltre era accaduto l’11 settembre e non pensavo che fosse il caso di mostrare immagini di corpi a Times Square, pensavo non fosse appropriato. Quindi questo mi ha spinto a far sì che le persone venissero soffiate nell’ombra, come le ombre di Hiroshima dipinte nel fumetto”.

Hayter ha anche menzionato il successore di Greengrass nel progetto, Darren Aronofsky. Sebbene il mandato di Watchmen di Aronofsky sia durato solo una settimana, Hayter lo ha accreditato per aver ispirato il finale che abbiamo visto nella versione di Snyder.

“Mi ha inviato un messaggio che diceva: ‘Ho un amico fisico e ha avuto un’idea per il film‘”, ha continuato Hayter. “‘E se il dottor Manhattan fosse l’agente della distruzione?'”. Quella domanda mi ha fatto scattare un click nel cervello.“

