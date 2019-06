Il produttore di Venom ha confermato la presenza dell’attore Tom Hardy nella prossima pellicola dedicata al personaggio dello SpiderVerse della Sony

Nonostante le recensioni negative della critica, il film su Venom ha incassato più di 850 milioni di dollari in tutto il mondo. Il personaggio interpretato da Tom Hardy ha colpito il pubblico, e la Sony ha potuto così aprire la strada verso l’esplorazione del suo SpiderVerse (che l’anno prossimo porterà sul grande schermo il Morbius interpretato da Jared Leto).

Ma se prima si parlava solo di voci, ora è arrivata l’ufficialità: il film si farà con Tom Hardy protagonista. Ad affermarlo è stato il produttore Amy Pascal, il quale ha dichiarato:”Posso dire che Tom Hardy ci sarà, e impersonerà il personaggio in maniera magnifica come solo lui potrebbe fare”.

Il film di Venom si è aperto ad un sequel nella sua scena post-credits, che ha visto il debutto di Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady, meglio noto come il malvagio Carnage. Durante la produzione di Venom, è stata sempre intenzione del team creativo far apparire Kasady come un ponte in grado di creare una storia per l’eventuale Venom 2.