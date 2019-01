Tempo di lettura: 1 minuto

Velvet Buzzsaw è un thriller ambientato nel mondo dell’arte contemporanea. Arriverà su Netflix dal primo febbraio

Velvet Buzzsaw è un thriller ambientato nel mondo dell’arte contemporanea di Los Angeles, dove gli artisti più quotati e i grandi collezionisti pagano prezzi esorbitanti quando l’arte e il commercio vengono a contatto. Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Toni Collette, Zawe Ashton, Tom Sturridge, Natalia Dyer, Daveed Diggs, Billy Magnussen e John Malkovich interpretano il nuovo film dalla trama snervante sceneggiato e diretto da Dan Gilroy, il regista di Lo Sciacallo – Nightcrawler.

Ma chiunque sperava in qualcosa di simile sarà sicuramente scioccato da quello che il regista ha in serbo per noi questa volta! Velvet Buzzsaw è un horror girato nelle profondità delle gallerie d’arte, in cui i dipinti si macchiano di morti orribili.

Netflix porterà il film al Sundance Film Festival del 2019 a fine mese, dove avrà la sua anteprima mondiale il 27 gennaio. Il film sarà disponibile per lo streaming sulla piattaforma a partire dal 1 febbraio 2019!