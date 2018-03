Il film per famiglie Think Like a Dog racconta la storia di un bambino prodigio della tecnologia che crea una connessione telepatica con il suo cane

Le star di Transformers Megan Fox e Josh Duhamel si uniranno di nuovo per un film per famiglie intitolato Think Like a Dog. Scritto e diretto da Gil Kunger (10 cose che odio di te), il film narra la storia di Oliver, un dodicenne prodigio della tecnologia il cui esperimento scientifico lo porta a stabilire una connessione telepatica tra lui e il suo cane, Henry. La connessione li avvicina ancora di più mentre i due si uniscono per superare comicamente complicazioni familiari e scolastiche. Fox e Duhamel interpreteranno i genitori di Oliver.

Andrew Lazar (American Sniper, Come cani e gatti), che in precedenza ha lavorato con Junger in 10 cose che odio di te, produce. Robert Engelman, Cory Chen di M-Star International, Jason Moring e Stanley Preschutti di DDI servono come produttori esecutivi. “Megan e Josh sono entrambi incredibilmente talentuosi e sicuramente entusiasmeranno il pubblico di tutto il mondo rendendo Think Like a Dog un film per famiglie da vedere assolutamente”, ha detto Moring.

Think Like a Dog inizierà la produzione principale nel maggio 2018 nella città di New Orleans. Al momento non è chiaro chi saranno gli altri membri del cast.

I progetti più recenti di Megan Fox sono Tartarughe Ninja e Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra. L’attrice è anche apparsa nella serie tv New Girl per sostituire la protagonista Zooey Deschanel durante una pausa per maternità. Josh Duhamel, invece, appare nel cast del film Tuo, Simon di Greg Berlanti.