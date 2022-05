The Lunar Chronicles: la serie di romanzi diventerà un film d’animazione

Locksmith Animation porterà sullo schermo The Lunar Chronicles, la saga di Marissa Meyer che rilegge le fiabe in chiave futuristica.

The Lunar Chronicles, serie di libri nota in Italia come Cronache lunari, sarà alla base di un progetto animato firmato dalla Locksmith Animation

Con il primo capitolo pubblicato nel 2012, The Lunar Chronicles gode di un’ottima fata tra il pubblico young adult, avvinghiandolo nel corso di cinque libri che uniscono fantasy e fantascienza. Nota in Italia con il titolo Cronache lunari e conclusasi nel 2015 (da noi nel 2017, con il quarto capitolo però ancora inedito), la saga firmata da Marissa Meyer si appresta ora a fare il passo sullo schermo, con la Locksmith Animation che ha acquisito i diritti per trarne un adattamento.

Cinder, il primo libro che compone The Lunar Chronicles, è una sorta di rilettura futuristica della storia di Cenerentola, con protagonista una adolescente cibernetica che lavora come meccanico in un mondo in cui la Terra e la colonia lunare di Luna sono sull’orlo di una guerra e con un’epidemia pronta a portare il mondo nel baratro. I capitoli successivi sono dedicati ad altre protagoniste, con altrettante fiabe classiche a fare da ispirazione e con lo stesso universo come sfondo.

La Locksmith Animation, che si occuperà dell’adattamento di The Lunar Chronicles, si è fatta conoscere di recente con Ron – Un amico fuori programma, che ha ricevuto due nomination agli Annie Awards oltre a essere in lizza per il premio come miglior film animato ai BAFTA. Julie Lockhart, co-fondatrice dello studio, si è detto emozionato all’idea di realizzare questo progetto e portare sullo schermo la visione di Meyer, capace di trasformare “fiabe ben note in un’epica saga moderna che sarà coinvolgente e rilevante per gli spettatori di oggi.”