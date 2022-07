The Batman: il sito promozionale del film è in mano alla polizia di Gotham!

Il lungometraggio ha continuato a giocare con gli spettatori per parecchio tempo, ma che sembra che per ora l'operato dell'Enigmista sia sotto indagine.

The Batman: nei prossimi mesi arriveranno altri interessanti indizi?

The Batman è il recente cinecomic diretto da Matt Reeves (Cloverfield, Blood Story) che ha portato, in modo del tutto inaspettato, un nuovo Cavaliere Oscuro all’attenzione di tutti, dimostrando come si può reinventare e al tempo stesso attenersi al canone con un lungometraggio dedicato ad uno dei supereroi più noti del mondo DC. Centrale all’interno dell’opera è lo scontro tra l’Enigmista di Paul Dano e il protagonista che viene sfidato dall’antagonista a risolvere parecchi indovinelli pericolosi. In una determinata sequenza del titolo, che non vi riveliamo, il cattivo porta Wayne sul sito www.rataalada.com e youareelrataalada.com che sono entrambi accessibili anche nella realtà.

In questi portali, il pubblico che si è goduto The Batman ha avuto la possibilità di continuare a giocare proprio con L’Enigmista, ma che sembra che siano in arrivo tempi bui per il personaggio. Difatti, come riportato da Heroic Hollywood, se adesso si prova ad accedere al sito, appare un messaggio della polizia di Gotham che avvisa che questo dominio “è stato sequestrato dal dipartimento di polizia di Gotham a seguito di un mandato di sequestro emesso dal tribunale distrettuale di Gotham City”. Insomma, lo stesso bollino che ci appare quando entriamo in un sito chiuso per qualche azione illegale. Ciò cosa significa? C’è qualcosa sotto e avremo a breve qualche sviluppo inedito? Sicuramente questa mossa non è casuale e probabilmente ne vedremo a breve delle belle.

The Batman è scritto dallo stesso Reeves in compagnia di Peter Craig e Mattson Tomlin con la produzione di Warner Bros. Pictures, DC Entertainment, 6th & Idaho Productions con la distribuzione di Warner Bros. Il cast, invece, vede il coinvolgimento anche di Andy Serkis nella parte del Maggiordomo Alfred Pennyworth, John Turturro che incarna Carmine Falcone, Colin Farrell che presta il volto al Pinguino e molti altri ancora. La realizzazione è arrivata nelle sale italiane il 4 marzo 2022.