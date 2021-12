The Batman, online il sito dell’Enigmista: siete pronti a giocare?

Una trovata originale per presentare il mondo di The Batman, il film di Matt Reeves in uscita nelle sale a marzo 2022

Finalmente online il sito ufficiale dell’Enigmista, il villain interpretato da Paul Dano nell’attesissimo The Batman per la regia di Matt Reeves, in uscita nelle sale cinematografiche a marzo 2022.

L’indirizzo del sito è rataalada.com ed è incredibilmente interattivo. Siete pronti a risolvere gli indovinelli dell’Enigmista? Ecco come funziona questa originale trovata promozionale per The Batman. Accedendo al sito web, il cattivo offrirà agli utenti tre dei suoi classici indovinelli.

In caso di successo e l’utente riuscisse a risolvere gli indovinelli posti dall’Enigmista, avrebbe una ricompensa. La ricompensa consiste in una serie di chicche circa il content di The Batman: una serie di identikit di Batman che stanno circolando a Gotham City, presso il dipartimento di polizia. La sua identità infatti non è ancora stabilita, essendo il film ambientato nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro. Batman è dunque ancora una leggenda metropolitana usata per far paura ai cattivi, ma nessuno è ancora in grado di dargli un nome o descriverne accuratamente l’aspetto. I criminali di Gotham sanno solo che c’è un vigilante armato che si confonde con la notte e fa davvero tanta, tanta paura.

The Batman, come ormai in molti sapranno, coglie un giovane Bruce Wayne durante il suo secondo anno di attività nei panni dell’Uomo Pipistrello. Ad interpretarlo Robert Pattinson, scritto da Matt Reeves prendendo ispirazione dell’icona del rock anni ’90, Kurt Cobain. Un Cavaliere, dunque, più oscuro che mai, all’acme della sua tragedia personale. In The Batman, persino il fidato Alfred potrebbe non essere dalla parte del proprio padroncino Wayne. La storia del giovane Batman è una storia di autodistruzione, vendetta, violenza: non a caso, il film è stato definito come un vero e proprio horror!