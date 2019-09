La carriera di Terrence Howard ha preso una svolta molto sorprendente da quando ha contribuito a lanciare il Marvel Cinematic Universe come la star di Iron Man

Durante il red carpet degli Emmy Awards 2019, Terrence Howard è stato intervistato da KTLA 5 e ciò che è emerso è stato quasi troppo strano per essere vero, se non fosse stato catturato in diretta TV.

Terrence Howard ha infatti confermato la sua precedente affermazione che sarebbe in procinto di ritirarsi dalla recitazione dopo l’imminente ultima stagione del dramma musicale della Fox Empire.

Non è tutto però: Howard ha continuato a proclamare di aver raggiunto un nuovo tipo di illuminazione che gli permetterà di rimodellare la nostra conoscenza della realtà stessa! Ecco le sue esatte parole:

…Voglio dire, tutti continuano a provare a dirmi ‘Non dire che è per sempre’, ma ho trascorso 37 anni fingendo di essere una persona, in modo che le persone potessero fingere di guardare e godersi ciò che stavo facendo, quando ho fatto alcune scoperte nella mia vita personale – con la scienza – che Pitagora stava cercando. Ho aperto correttamente il fiore della vita e ho trovato le vere coniugazioni d’onda che stavamo cercando da 10.000 anni. Perché dovrei continuare a camminare sull’acqua per avere suggerimenti, quando avrò un’intera generazione a cui insegnare un mondo completamente nuovo.” A questo punto, gli intervistatori in ovvia difficoltà, hanno provato a cavalcare l’onda folle delle parole di Howard chiedendo all’attore in modo più diretto quali fossero i suoi piani di “pensionamento.

Ed ecco che la sua risposta è stata – se possibile – ancora più folle:

Bene, lasciatemi dire così: tutta l’energia nell’universo è espressa in movimento; tutto il movimento è espresso in onde; tutte le onde sono curve, quindi da dove provengono le linee rette che creano i solidi platonici? Non ci sono linee rette? Quindi, quando ho preso il fiore della vita e l’ho aperto correttamente, ho trovato coniugazioni ondulate completamente nuove che espongono gli spazi intermedi che è … è la cosa che ci tiene tutti insieme. Condividerò il mio pensiero martedì quando riceverò la mia stella, potrò dimostrare che la gravità è solo un effetto e non una forza. Metterò qualcosa su YouTube dove costruirò il Pianeta Saturno senza gravità e costruirò la Via Lattea senza gravità.

La stella è quella della Hollywood Walk of Fame, menzione che ha riportato Howard sulla Terra, ironizzando sul non aver ottenuto nemmeno un Emmy.

Empire ritornerà per la sua ultima stagione martedì 9 / 8c su Fox.