Terminator: Destino Oscuro rappresenterà il secondo film più lungo del franchise

Viaggiare indietro nel tempo, andare avanti nel tempo, salvare il mondo nel tempo, più linee temporali e bambini che viaggiano nel tempo sono tutti tratti distintivi dei film di Terminator. Quindi per un franchise che è tutto basato sul tempo, è bene sapere quanto ne trascorrerete al cinema per vedere Terminator: Destino Oscuro.

Il runtime di Destino Oscuro è appena stato rivelato ed è di 128 minuti e tre secondi, o due ore e 8 minuti, per semplificare.

Questo, secondo il British Board of Film Classification, l’ONG responsabile della classificazione e la valutazione dei film rilasciati nel Regno Unito. Il BBFC ha pubblicato anche la sua valutazione per il film, che dovrebbe essere classificato come R negli Stati Uniti, essendosi guadagnato il punteggio di “15”, il che significa che è adatto solo dai 15 anni di età. Insieme alla valutazione, è stata svelata la durata di 128 minuti.

128 minuti è una delle durate maggiori per un film del franchise. Il film originale di James Cameron del 1984, Terminator, rimane il film più corto della serie con 107 minuti e Terminator 3 – Le macchine ribelli e Terminator: Salvation sono arrivati a meno di due ore.

La durata dell’ultimo film del franchise, Terminator: Genisys del 2015, è stata di 126 minuti, quindi Terminator: Destino Oscuro lo supererà per occupare la posizione di secondo film più lungo della serie, fino ad oggi.

Il film più lungo della serie rimane l’iconico classico d’azione del 1991 Terminator 2 – Il giorno del giudizio, che durava 137 minuti. Oltre a Destino Oscuro, i due film di Terminator più lunghi rappresentano le estremità opposte dello spettro per questo franchise per quanto riguarda la qualità, quindi è difficile dire se ci guadagneremo o no dalla lunga durata del nuovo film.

Lo scopriremo quando Terminator: Destino Oscuro debutterà nelle sale il 31 ottobre.