In un nuovo video pubblicato su Twitter, Stan Lee tiene a precisare che, se i fan vogliono contattarlo, l’unico modo è il social creato da Obvious Corporation. “Il resto come Facebook sono illegali e si tratta di gente che si fa passare per me” scrive il fumettista nel tweet che accompagna il suo video-discorso. Rivolgendosi direttamente ai propri follower, The Man ha dichiarato:

Ciao eroi, sono Stan, e in realtà sto facendo questo piccolo video su Twitter solo perché voglio che sappiate quanto io apprezzi tutti i messaggi che mandate. È questo il motivo per cui ora indosso gli occhiali. Sto diventando cieco a forza di leggerli tutti, ma ne vale la pena. Siete i fan migliori del mondo e voglio che ricordiate che tutti i miei messaggi sono solo su Twitter, non negli altri gruppi, perché non posso fare di più. Perciò ho scelto Twitter e non vedo l’ora di incrociarvi su Twitter il più spesso possibile, perché vi amo tutti. Excelsior!

Se volete dunque rimanere sempre aggiornati su Stan Lee, Twitter è il vostro migliore amico. Recentemente, l’autore ha ammesso che gli piacerebbe vedere un crossover fra Marvel e Harry Potter, oltre a definire il potere di Domino, apparsa in Deadpool 2, come il migliore del mondo.

Thanks to my friend @Jack who created Twitter, I am only on Twitter. No other social media. The rest like Facebook are hacked and people impersonating me. But I love Twitter. pic.twitter.com/zCZ0Pa4hxY

— stan lee (@TheRealStanLee) 27 maggio 2018