Fandango ha recentemente effettuato un sondaggio e Spider-Man: Far From Home è risultato essere il lungometraggio più atteso dell’estate 2019

Spider-Man: Far From Home arriva al cinema in Italia il 10 luglio prossimo e certamente è uno dei film più attesi, non fosse altro per il fatto che narrerà gli eventi immediatamente successivi ad Avengers: Endgame, il quarto e ultimo capitolo sui Vendicatori (almeno per adesso). Al momento la pellicola diretta da Anthony e Joe Russo sta correndo al box office internazionale e in circa un mese dall’inizio della programmazione, si attesta, a livello globale, al secondo posto tra i film dall’incasso più alto di tutti i tempi, subito dietro Avatar di James Cameron. Vedremo se, a fine corsa, riuscirà ad ottenere il primo posto, cosa già successa in Nordamerica.

E dunque, riguardo il lungometraggio standalone numero due con Tom Holland, secondo quanto riportato da Yahoo Entertainment, Fandango

avrebbe intervistato più di 2.000 spettatori per il sondaggio sui film estivi più attesi allo scopo di capire ciò che i fan sono più entusiasti di vedere a partire dal Memorial Day fino al Labor Day.

E la classifica vede al primo posto Spider-Man: Far From Home come “Most Expected Summer Blockbuster”, seguito da Rocketman, Godzilla: King of the Monsters, X-Men: Dark Phoenix, Il Re Leone, Toy Story 4, Men in Black: International, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Aladdin e The Secret Life of Pets 2.