Sky: le serie tv e i film in uscita tra il 2020 e il 2021

Sky Italia ha rivelato quali saranno le serie tv e i film di punta per la stagione 2020/2021. Durante gli Sky Upfront 2020 per la presentazione del palinsesto della Pay tv sono state annunciate diverse novità, in particolare sulle serie originali Sky che vedono l’ingresso di numerose star tra attori e registi italiani, oltre alla sigla dell’accordo con una grande major cinematografica per la parte cinema. Gabriele Muccino con A casa tutti bene, Luca Guadagnino che firma il teen drama di formazione We are who we are, Matteo Rovere che torna a trattare l’antica roma con Romulus e i Fratelli D’Innocenzo che stanno lavorando alla loro prima serie tv, sono alcuni tra i registi che entrano a far parte della famiglia di Sky. Sono tantissime le serie tv Sky Original italiane ed europee attesissime: dal biopic su Francesco Totti Speravo di morì prima all’acclamato crime action britannico Gangs of London.

Anche l’offerta cinema si arricchisce di titoli per tutti gli amanti del cinema: prime visioni da non perdere, il meglio dei film premiati alle principali kermesse internazionali, le collezioni con i franchise e le saghe più amate e molto altro, per tutti. Presenti le grandi major del cinema internazionale, come Universal, Sony Pictures e dal 2021 in arrivo anche i film di Warner Bros, con anche il listino DC. Grande risalto al cinema italiano in prima tv da Checco Zalone a Aldo, Giovanni e Giacomo, Matteo Garrone, Gianni Amelio, Gabriele Salvatores, Fausto Brizzi e molti altri. Ecco la programmazione al completo: