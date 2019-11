Un intero canale dedicato all’agente segreto più famoso del mondo. Tutta la saga completa dei film di 007, arricchita da contenuti speciali e documentari

Dopo il successo delle precedenti edizioni, da venerdì 1 a sabato 30 novembre torna Sky Cinema 007, un intero canale in esclusiva dedicato all’agente segreto più famoso del mondo, nato dalla penna di Ian Fleming. In programmazione sul canale 303 di Sky tutta la saga completa dei film di 007, che sarà arricchita da contenuti speciali. Tutto disponibile anche on demand su Sky e NOW TV con una ricca collezione dedicata.

In attesa del nuovo film con Daniel Craig, No Time to Die, che uscirà al cinema nel 2020, torna su Sky Cinema l’agente segreto più famoso del mondo, tra Aston Martin, Dom Pérignon, Bond Girls e Martini rigorosamente “agitato, non mescolato”.

Sky Cinema 007 ospiterà tutti i film della saga: dai primi classici come AGENTE 007 – LICENZA DI UCCIDERE e AGENTE 007 – MISSIONE GOLDFINGER con Sean Connery, passando per AGENTE 007 – VIVI E LASCIA MORIRE e OCTOPUSSY: OPERAZIONE PIOVRA con Roger Moore, da GOLDENEYE e 007 – IL MONDO NON BASTA con Pierce Brosnan, fino ai più recenti CASINO ROYALE del 2006, QUANTUM OF SOLACE, SKYFALL e SPECTRE con Daniel Craig.

Oltre ai 24 film ufficiali, prodotti da MGM, la programmazione è arricchita anche da altri film dedicati all’agente 007, non appartenenti alla serie ufficiale, come JAMES BOND 007 – CASINO ROYALE (1967), AGENTE 007 – MAI DIRE MAI (1983), che segna il ritorno di Sean Connery e, il pilota della serie Climax CASINO ROYALE (1954).

Nel primo weekend, da venerdì 1 a domenica 3 novembre, saranno trasmessi uno dietro l’altro tutti i film della saga mentre dal lunedì al sabato, alle 14.00, da non perdere JAMES BOND STORY, l’appuntamento fisso con i titoli in ordine cronologico. Inoltre, nei successivi weekend sono previste le maratone dedicate ai singoli attori che nel corso degli anni hanno prestato il volto al protagonista della saga: Sean Connery (sabato 9 e domenica 10/11), Pierce Brosnan (sabato 16/11), Daniel Craig (domenica 17/11), Roger Moore (sabato 23 e domenica 24/11) e Timothy Dalton (sabato 30/11).