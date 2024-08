Sicilia Film Fest 2024, al via la sesta edizione: Claudia Gusmano madrina dell’evento

Dal 7 al 11 agosto nella cornice del Palazzo d’Aumale di Terrasini torna il Sicilia Film Fest, giunto alla sua sesta edizione, che offre, come ogni anno, proiezioni gratuite di film, incontri con personalità del cinema e della cultura e dedica uno spazio autori del domani con la possibilità di proiettare una selezione di cortometraggi da loro realizzati.

“Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo”. A questo celebre aforisma di Virginia Woolf si ispira quest’anno il Sicilia Film Fest, che, attraverso il cinema, vuole raccontare le diverse sfumature dell’amore e aprire una riflessione sull’importanza delle diversità come forma di ricchezza e sulla necessità di costruire una cultura del rispetto per l’altro.

Per l’edizione 2024 il Sicilia Film Fest, organizzato dalla società cinematografica Altre Storie, in collaborazione con la Regione Sicilia e il Comune di Terrasini, propone una selezione di film appassionanti ed emozionanti del panorama cinematografico nazionale e internazionale, tra cui un’anteprima nazionale, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Una Festa del Cinema che dal 7 all’11 agosto prevede ogni sera alle ore 21 la proiezione di un film, introdotta dal Direttore Artistico del Festival, Vincenzo Sacco. Madrina della sesta edizione del Sicilia Film Fest è Claudia Gusmano, attrice di cinema e di teatro che ha recitato in La mafia uccide solo d’estate 2 e L’allieva; è la protagonista della serie Netflix Guida astrologica per cuori infranti e del film Primadonna di Marta Savina per cui ha vinto il premio, tra gli altri, come miglior attrice alla rassegna Bimbi Belli di Nanni Moretti nel 2023.

I film in concorso sono valutati da una giuria presieduta da Lollo Franco, attore regista e direttore artistico di numerosi festival ed eventi culturali di successo. Fanno parte della giuria anche l’artista Eugenia Affronti, nota pittrice e ceramista e Angelo Sicilia, regista teatrale e storico puparo, fondatore della Marionettistica Popolare Siciliana e creatore del ciclo dei pupi antimafia.

La giuria assegna il Faro d’Oro al miglior film, e il Faro dell’emozione alla migliore interpretazione attoriale. Anche il pubblico può votare per assegnare il Faro d’Argento per il film più votato dal pubblico, mentre il Faro alla carriera è dedicato alla personalità o all’istituzione che più si è distinta in ambito sociale. In concorso per il Faro del domani ci sono i cortometraggi, che fanno parte di una sezione collaterale del Festival e ogni sera vengono proiettati prima dei film in gara. Per l’edizione 2024 i premi simbolo del Sicilia Film Fest, i Fari, sono racchiusi dentro pregiati piatti di ceramica siciliana realizzati da L’Angolo delle Maioliche, attività che da oltre quarant’anni, offre una vasta scelta di ceramiche artistiche siciliane provenienti dai più rinomati ceramisti e la possibilità di ammirare un ‘museo della ceramica’, una sorta di antiquariato che racchiude la storia della ceramica siciliana dell’ultimo secolo e l’evoluzione dei vari stili decorativi.

I film in programma

Si parte mercoledì 7 agosto con il primo film in gara, Sicilian Holiday di Michela Scolari, un film sentimentale che vede nel cast, tra gli altri, Claudia Gerini e l’attore protagonista Francesco Leone che presenterà al pubblico il film. Segue Tutti a parte mio marito, commedia brillante di Caroline Vignal che sarà proiettata l’8 agosto e il 9 agosto è la volta del terzo film in gara, Il libro delle soluzioni, commedia di Michel Gondry. Il 10 agosto si conclude la competizione con Il magico mondo di Billie di Francesco Cinquemani, film fantasy per famiglie con Alec e William Baldwin insieme a Valeria Marini che sarà presente per salutare il pubblico e introdurre il film. L’11 agosto, serata finale del Sicilia Film Fest, è prevista la proiezione di un film fuori concorso, Scianèl di Luciano Accomando e la premiazione dei film vincitori alla presenza della madrina Claudia Gusmano e del presidente della giuria Lollo Franco.

Per quanto riguarda i cortometraggi in gara per l’assegnazione del premio Faro d’oro del domani al miglior cortometraggio del Sicilia Film Fest 2024 sono: 7 secondi di Filippo Susinno; Passion Fruit di Max Standford; Marcello di Francesco Di Giuseppe; L’ultima pagina di Antonio Sidoti.

Inoltre, non mancheranno i Cinetalk – conversazioni con gli ospiti del Sicilia Film Fest – condotti da Ivan Scinardo, giornalista professionista, direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale del Cinema, che il 10 agosto avrà come ospite Valeria Marini e l’11 agosto Lollo Franco.