Sean Penn: niente lavoro finché tutti sul set non saranno vaccinati!

Sean Penn non tornerà al lavoro finché il cast e la troupe della serie Gaslit non riceveranno il vaccino anti COVID

Ora che la campagna di vaccinazione è ben avviata in quasi tutto il mondo, le star del cinema iniziano a prendere una posizione netta nella sempre più discussa questione del vaccino o non vaccino? Se giusto ieri abbiamo visto due personalità del mondo dello spettacolo prendere una posizione agli antipodi – Eric Clapton non si esibirà in posti a cui possono accedere solo i vaccinati, mentre Matt Damon ha invitato le persone a fidarsi della scienza – oggi Sean Penn ha messo un ultimatum a tutto il team che lavora con lui: vaccinatevi o non vengo a lavorare!

Sean Penn è attualmente al lavoro sulla prossima serie di Starz Gaslit, una serie sullo scandalo del Watergate già al centro dell’attenzione nei mesi precedenti a causa di Armie Hammer e delle sue accuse di violenza sessuale. Il celebre attore di film come Milk e This Must Be the Place ha imposto che tutti i colleghi ricevano il vaccino anti COVID, altrimenti lui non si presenterà più sul set della serie. Penn sta puntando i piedi. I rappresentanti dell’attore hanno confermato la sua decisione a diverse testate giornalistiche estere, tra cui Variety.

Sean Penn si è anche offerto di facilitare la vaccinazione di tutti i collaboratori tramite la sua organizzazione no-profit, la Community Organised Relief Effort.

La serie Gaslit si concentra sulle storie mai raccontate e sui personaggi dimenticati del Watergate, dai subordinati opportunisti di Nixon, ai fanatici squilibrati che aiutarono i loro crimini, ai tragici informatori che alla fine avrebbero fatto fallire l’intera impresa. Penn interpreterà il procuratore generale John Mitchell, il consigliere più fidato di Nixon e il suo migliore amico. Julia Roberts interpreterà Martha Mitchell, la socialite dell’Arkansan che è stata una delle prime a lanciare pubblicamente l’allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, nonostante la sua affiliazione al presidente tramite suo marito, John Mitchell.