Sylvester Stallone è arrivato al Festival di Cannes per presentare Rambo V, l’ultima pellicola che vede come protagonista l’iconico John Rambo. L’attore ha le idee chiare su cosa promettere agli appassionati della saga.

Nei vecchi film Rambo non torna mai a casa, in questo invece si- ha dichiarato- ma tornerà in uno stato tale da sembrare come se in realtà non ci fosse. La storia è costruita attorno a questo. Non appena esce dalla porta di casa lui non ha più il controllo. Il mondo ti controlla. Sta cercando ancora di fare pace con il suo complesso del sopravvissuto. Ha un bel ranch ma vive sottoterra.