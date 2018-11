Ralph Spacca Internet: cuori a profusione nella nuova clip

Tempo di lettura: 2 minuti

Walt Disney Animation Studios ha rilasciato una nuova clip dal prossimo film d’animazione Ralph Spacca Internet, col primo incontro di Ralph e Vanellope con il personaggio di Taraji P. Henson, Yesss, subito dopo che Ralph è diventato improvvisamente una star virale

Comic Book ha inoltre appena riportato che è stato rilasciato il cast vocale completo per il sequel Ralph Spacca Internet, rivelando che Vin Diesel dei Guardiani della Galassia è pronto per fare un cameo come Baby Groot. Guardate il video qui sotto:

Ralph Spacca Internet lascia il videogioco di Litwak dietro di sé, avventurandosi nel mondo inesplorato, espansivo ed elettrizzante di Internet, che potrebbe sopravvivere o meno alla distruzione di Ralph. Il cattivo del videogioco Ralph (voce di John C. Reilly) e la sua compagna disadattata Vanellope von Schweetz (voce di Sarah Silverman) devono rischiare tutto viaggiando per il world wide web alla ricerca di una parte di ricambio per salvare il videogioco di Vanellope, Sugar Rush. Per portare avanti la loro missione, Ralph e Vanellope si affidano ai cittadini di Internet, i netizen, per aiutarli a navigare nel loro modo, compreso un imprenditore del sito web di nome Yesss (voce di Taraji P. Henson), che è l’algoritmo capo e il cuore e anima del sito di tendenza “BuzzzTube”.

Ralph Spacca Internet includerà anche una squadra di tutte le Principesse Disney tra cui Auli’i Cravalho (Moana), Kristen Bell (Anna in Frozen), Kelly Macdonald (Merida in Brave), Mandy Moore (Rapunzel in Tangled), Anika Noni Rose ( Tiana in The Princess and the Frog), Irene Bedard (Pocahontas), Linda Larkin (Jasmine in Aladino), Paige O’Hara (Belle in La bella e la bestia) e Jodi Benson (Ariel in La sirenetta).

Diretto da Rich Moore (Zootropolis, Ralph Spaccatutto) e Phil Johnston (co-autore di Ralph Spaccatutto, Cedar Rapids, co-sceneggiatore di Zootropolis), e prodotto da Clark Spencer, Ralph Spacca Internet esce nelle sale cinematografiche italiane l’1 gennaio.