Il protagonista di Django Unchained ha espresso tutta la propria stima per Quentin Tarantino. Jamie Foxx ha condiviso con il regista un’esperienza sul set

L’esperienza con Django Unchained per Jamie Foxx è stata davvero importante. Del resto lavorare con un regista come Quentin Tarantino non è cosa di tutti i giorni. E lo stesso attore lo ha voluto rimarcare in un’intervista rilasciata durante la promozione del suo nuovo film Just Mercy, uscito in anteprima al Toronto International Film Festival.

Lui è un regista incredibile- ha detto- direi che lui è il migliore regista che ci possa essere al mondo per ciò che fa e per come lo fa.

E poi scherzando su come ha ottenuto il ruolo di protagonista in Django ha dichiarato.

Will Smith stava per ottenere la parte, ed io ero lì come per dire ‘Will se tu interpreterai il personaggio non avrai la possibilità di camminare sul pianeta Terra’. E poi è arrivato Idris Elba, e sono corso da lui dicendogli ‘A me non frega niente, ma se il tuo bel c***lo nero salirà sopra ad un cavallo sarà un problema per tutti’, e perciò lui non lo ha fatto.

Django Unchained è uscito nel 2013 ed ha ottenuto ben 425 milioni di dollari a livello globale. Un successo che Jamie Foxx ricorderà per sempre.