Warner Bros. sta collaborando con David Ayer, regista di Suicide Squad per un remake contemporaneo del classico film di guerra Quella sporca dozzina

David Ayer scriverà e dirigerà una rivisitazione del film sulla Seconda Guerra Mondiale del 1967, Quella sporca dozzina. Simon Kinberg sta producendo la pellicola. Il film di guerra originale del 1967 era diretto da Robert Aldrich e aveva un cast di attori di primo livello che includeva Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes, Telly Savalas, Robert Webber e Donald Sutherland.

Basato sul romanzo di EM Nathanson, Quella sporca dozzina seguiva una missione top-secret fatta prima dell’invasione della Normandia, in cui un gruppo di prigionieri dell’esercito incalliti vengono addestrati per condurre una missione suicida, per mettere in scena un assalto in un castello in Bretagna dove decine di ufficiali tedeschi si stanno incontrando.

Il film sarà ambientato nel presente con una trama simile all’originale che si concentra su un gruppo di soldati alla spicciolata. Ayer e Warner Bros. hanno recentemente lavorato insieme al primo film di Suicide Squad, che ha continuato a guadagnare oltre 750 milioni di dollari in tutto il mondo. Da allora Ayer ha diretto il thriller di Netflix Bright, che lo ha riunito con la sua star di Suicide Squad Will Smith. Netflix ha immediatamente messo in sviluppo un sequel. Recentemente ha diretto il thriller The Tax Collector, in cui ha lavorato con la star di Fury Shia LaBeouf.