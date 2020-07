Tra le opere presentate in anteprima al Festival di Venezia 2020 spicca Omelia Contadina, opera di denuncia di Alice Rohrwacher e JR

Nella mattinata di martedì 28 luglio si è tenuta la conferenza stampa del Festival di Venezia 2020, attraverso cui il direttore Alberto Barbera ha annunciato quelle che saranno le opere che animeranno il Lido dal 2 al 12 settembre. Durante la 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, i presenti avranno modo di visionare in anteprima Omelia Contadina, nuovo lavoro di Alice Rohrwacher e JR che vuole così accendere i riflettori sull’operato dei contadini dell’altopiano dell’Alfina. Racconterà quindi della comunità contadina che si riunisce per celebrare il funerale dell’agricoltura contadina. Il lavoro di Alice Rohrwacher e JR rappresenta così un’azione cinematografica che vuole scongiurare la scomparsa di una cultura millenaria. Lo specifica proprio Rohrwacher nelle note di regia:

Durante una passeggiata tra Lazio, Umbria e Toscana, raccontavo a JR le mie preoccupazioni riguardo la distruzione del paesaggio agrario, violato dal proliferare di monoculture intensive. Da figlia di un apicoltore, gli raccontavo della moria di insetti che ne deriva e delle lotte di contadini che provano ad arginare questo fiume in piena di speculazioni e pesticidi. Abbiamo così deciso: se sembra un cimitero, dobbiamo celebrare un funerale. Ma che sia un funerale pieno di vita!

Sempre Alice Rohrwacher ha anche descritto Omelia Contadina come “un inno di speranza per tutti coloro che giorno dopo giorno ci tengono in vita, producendo il nostro cibo”.

Gli interpreti di Omelia Contadina sono Luciano Vergaro, Ines Pulvano, Dario Sforza, Emanuele La Barbera, Elisa Cortese e, appunto, i contadini dell’altopiano dell’Alfina.

