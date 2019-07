Il regista di Notebook Nick Cassavetes dirigerà l’imminente film drammatico con Emma Roberts, Now I See You

Tooley Entertainment e eOne di Tucker Tooley stanno producendo Now I See You da una sceneggiatura di Marc Klein, adattata dal libro di memorie dell’autrice Nicole Kear sulla perdita della vista. La produzione è prevista per l’inizio del 2019, con il casting attualmente in corso per il protagonista maschile.

Il film segnerà il ritorno di Nick Cassavetes alla poltrona da regista dopo la commedia di successo del 2014, The Other Woman, che ha sfiorata 200 milioni di dollari di incasso mondiale. Now I See You è basato sulla storia vera di Nicole Kear, che nel suo anno da senior a Yale ha ricevuto una diagnosi che cambia la vita – pochi anni a disposizione prima di perdere completamente la vista. Kear si propone allora di sfruttare al massimo la vista che le è rimasta. Mentre il suo mondo diventa sempre più sfocato, finalmente riesce a fare i conti con la perdita, ma è anche in grado di realizzare sogni d’amore, felicità e successo.

“Siamo entusiasti di collaborare con Emma Roberts per condividere la straordinaria storia di Nicole – un profondo viaggio di coraggio e speranza – e anche entusiasti di lavorare con Nick Cassavetes, la scelta perfetta come regista per portare in vita tutta l’onestà e l’emozione della sceneggiatura di Marc Klein” – ha detto il portavoce della Tooley Entertainment.