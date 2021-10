Moonfall: pubblicate nuove immagini dello spettacolare film di Emmerich

Sono state pubblicate alcune nuove immagini di Moonfall, il film di fantascienza di Roland Emmerich con protagonista Halle Berry e Patrick Wilson

I personaggi interpretati da Halle Berry (X-Men, La morte può attendere) e Patrick Wilson (Insidius, Watchman) sono visibili per la prima volta nelle nuove immagini di Moonfall, il nuovo film di fantascienza diretto da Roland Emmerich (Indipendence Day, 2012). Grazie a questi frame, che sono stati resi pubblici da Lionsgate, abbiamo modo di farci una idea più precisa del valore produttivo del film, che appare veramente notevole. D’altra parte, Emmerich è noto nel mondo per essere un regista dedito alla realizzazione di colossal, che ama confrontarsi con la messa in scena di storie che coinvolgano elementi di dimensione titanica.

Come apprendiamo da quanto riportato da Collider, oltre a occuparsi della regia Emmerich ha preso parte alla produzione e a contribuito alla stesura dello script. Per la realizzazione di quest’ultimo, l’autore di origine tedesche ha potuto contare sull’aiuto di Harold Kloser, uno dei suoi collaboratori storici, che in passato aveva però ricoperto il ruolo di produttore e di compositore. La trama di Moonfall è in linea con il resto della filmografia di Emmerich: una forza misteriosa sta facendo uscire la Luna dalla sua naturale orbita e il satellite si avvicina sempre di più alla Terra, minacciando la stessa esistenza del pianeta. L’ex astronauta Jo Fowler (interpreta da Halle Berry) sarà costretta a unire le sue forze con l’astronauta Brian Harper (Patrick Wilson), con cui ha dei trascorsi non chiari, e con il teorico della cospirazione K.C Houseman (John Bradley) per impedire la distruzione della Terra.

Oltre che dai già citati Berry, Wilson e Bradley (Il trono di Spade), il cast di Moonfall è composto da Michael Peña (Ant-Man), Charlie Plummer (Tutti i soldi del mondo), Kelly Yu, Eme Ikwuakor (Inhumans), Carolina Bartczak (X-Men: Apocalisse) e Donald Sutherland (Orgoglio e pregiudizio, Hunger Games: La ragazza di fuoco).

