L’attore protagonista di How I Met your Mother sarà presente anche nel quarto capitolo della saga cinematografica fantascientifica

Il cast di Matrix 4 si sta facendo sempre più ricco di nomi importanti. Così, dopo Yahya Abdul-Mateen II, un altro attore importante reciterà nella pellicola della saga fantascientifica lanciata a fine anni Novanta: stiamo parlando di Neil Patrick Harris.

L’attore è celebre per aver partecipato alla sit-com How I met your Mother. Non sono stati rivelati dettagli sul ruolo che andrà ad occupare.

Le riprese del film inizieranno nel 2020 e Tob Emmerich, presidente della Warner Bros., è entusiasta di dare il bentornato al team: “Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in questo mondo con Lana Wachowski, che è una vera visionaria – una regista creativa singolare e originale – e siamo entusiasti che stia scrivendo, dirigendo e producendo questo nuovo capitolo.”

Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures produrranno il film. Il franchise di Matrix ha fino ad ora incassato 1,6 miliardi. La notizia arriva dopo che Keanu Reeves ha ottenuto grande successo al botteghino con i suoi ultimi due film John Wick 3 e Toy Story 4.