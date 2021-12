Matilda De Angelis: trasferimenti in vista? Dopotutto, “nessun fidanzato da convincere, ho solo il cane!”

La giovane attrice Matilda De Angelis è rimasta folgorata dalle bellezze torinesi. Trasferimento in vista?

Il talento interazionale Matilda De Angelis si è innamorata di Torino e sta pensando seriamente di trasferirsi, un fatto molto raro per lei. Lo racconta a una masterclass al Museo del Cinema, ospite al Torino Film Festival. Durante la masterclass, intitolata La cura del talento, l’attrice ha raccontato al pubblico il suo fruttuoso percorso lavorativo, iniziato ad appena 18 anni e che l’ha portata a calcare anche le scene internazionali con importanti produzioni, come la miniserie The Undoing, in cui ha recitato al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. Presto la vedremo su Sky Arte nel programma Il mio nome è Leggenda, il suo esordio come conduttrice televisiva. Il programma andrà in onda in prima serata su Sky Arte a partire dal 7 dicembre e esplorerà le storie dei personaggi che sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo e della pop-culture. In attesa di vederla alla conduzione, l’attrice si trova in Piemonte per girare Lidia, la serie televisiva dedicata Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia.

Ai microfoni de La Stampa Matilda De Angelis svela di essersi perdutamente innamorata dell’atmosfera torinese, al punto di volercisi traferire. “Sono a Torino da due mesi e mezzo, per girare una serie che andrà in onda su Netflix, e ci rimarrò fino alla fine di dicembre. Mi sono innamorata di questa città e voglio trasferirmi qui. Mi capita raramente, è successo solo a Parigi e Amsterdam. Esteticamente mi piace anche più di Bologna, il luogo in cui sono nata”. Sembra ormai una cosa decisa, quindi! Andrà a vivere da sola? L’attrice scherza sulla questione convivenza dicendo che non ha “alcun fidanzato da convincere”.

Un amore, quello tra Matilda e Torino, scoppiato all’improvviso? Non esattamente dal momento che l’attrice spiega che all’inizio “non l’aveva capita per niente”. “Le prime due settimane non l’avevo capita per niente. Poi, una sera di settembre, mentre tornavo a piedi da via Po a casa mia, al Quadrilatero Romano, mi sono innamorata. Torino è romantica, è illuminata benissimo, ha un’architettura che mi fa impazzire, è autentica, monumentale. Le persone sono gentili, è tutto così bello e si mangia pure bene! Verrò a vivere qui con il mio cane, tanto non ho un fidanzato da convincere”.