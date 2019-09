The Wrap ha diffuso la notizia, accompagnata dalle dichiarazioni ufficiali della Universal e del regista. M. Night Shyamalan tornerà presto al cinema

La notizia è stata prima riportata da The Wrap, assieme alle dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati: M. Night Shyamalan dirigerà due nuovi film per la Universal Pictures nei prossimi quattro anni.

A quanto pare il regista avrebbe firmato un contratto per realizzare delle nuove pellicole con la casa di produzione che distribuirà i film, mentre lo stesso Shyamalan finanzierà direttamente i suoi progetti. Si tratta di un tipo di accordo simile a quello stabilito per le precedenti pellicole che Shyamalan ha avuto distribuite dalla Universal, ovvero The Visit, Split e Glass.

I film usciranno il 26 febbraio 2021, ed il 17 febbraio 2023. Non sono trapelati dettagli riguardo alle trame delle pellicole, ma ciò che si sa è che si tratta di thriller.

Shyamalan continua a creare intriganti storie originali che tengono il pubblico in sala di tutto il mondo col fiato sospeso- ha detto il presidente della Universal Pictures Peter Cramer- Non c’è nessuno come lui, è un maestro della regia, e siamo onorati del fatto che abbia scelto ancora la Universal come casa per i suoi prossimi due progetti.

Mentre lo stesso Shyamalan ha dichiarato:”La Universal è la migliore per trovare un pubblico a cui proporre storie con caratteristiche diverse. Credo che i film con idee originali siano fondamentali per mantenere la longevità dell’esperienza in sala”.

Ultimamente Shyamalan è stato in grado di far rendere grossi incassi a pellicole dal budget piuttosto basso. Split è costato 20 milioni di dollari, e ne ha incassati ben 250 milioni.