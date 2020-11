L’ex bambina prodigio del cinema, Daveigh Chase, è rimasta nella memoria di tutti come Samara Morgan, l’inquietante presenza di The Ring. Ma come sarà adesso l’attrice? Ebbene, possiamo dirvi che la sua vita non è stata facile e che, probabilmente, quel ruolo ha influito abbastanza su di lei. Ecco cosa sappiamo di lei e com’è adesso l’angosciante bambina protagonista di uno uno degli horror più famosi al mondo.

Siamo sicuri che non l’avete dimenticata: lunghi capelli neri che le coprivano il viso, sguardo malefico e movimenti innaturali. Ma Daveigh Chase, l’attrice che interpretò Samara Morgan nel noto film horror è molto diversa dal suo personaggio. Ha i capelli biondi, sguardo sorridente e occhi azzurri.

I guai con la giustizia

La sua vita, però, non è stata affatto facile. L’attrice è stata arrestata ad agosto 2018 per aver abbandonato un uomo in fin di vita davanti al pronto soccorso di un ospedale di Los Angeles. Il giovane da lei accompagnato è deceduto, in seguito, per overdose ma lei, grazie a un team di avvocati, è riuscita a non farsi condannare.

Non molto dopo, però, a gennaio 2019, è finita di nuovo in manette per essere stata trovata in possesso di sostanze illecite e per aver guidato una macchina rubata. Personalità inquieta e ribelle come il personaggio interpretato in The Ring, Daveigh Chase ha 30 anni ed è molto lontana da quella bimba spettrale.

La carriera di Daveigh Chase in breve

Nata nel 1990 a Los Angeles, il suo nome all’anagrafe è Daveigh Elizabeth Schwallier. La giovane è entrata nel mondo del cinema come doppiatrice per poi ottenere il suolo della sorella minore di Donnie Darko, nel film omonimo.

Il ruolo di Samara Morgan le ha portato, nel 2003, il premio di “miglior cattivo” agli Mtv Movie awards.

Dopo The Ring, la giovane attrice ha avuto diversi ruoli minori. Pian piano si è allontanata dal mondo del cinema per finire in quello del gossip con le ultime bravate. Cosa ne sarà di lei? Quali strade prenderà? Siamo sicuri che l’ex bimba prodigio abbia ancora qualcosa da dire.

