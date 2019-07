L’attrice premio Oscar Sophia Loren torna davanti alla cinepresa per il suo primo lungometraggio dopo 10 anni, diretto da suo figlio Edoardo Ponti: La vita davanti a sé

Sophia Loren interpreta Madame Rosa, una sopravvissuta all’Olocausto che stringe un legame con un dodicenne – un altro ragazzino immigrato senegalese di nome Momo. Il film, intitolato La vita davanti a sé, è un adattamento del romanzo di Romain Gary La vie devant soi, adattato in precedenza sul grande schermo dal cineasta israeliano Moshe Mizrahi in Madame Rosa, Interpretato da Simone Signoret. Quel film vinse l’Oscar in lingua straniera del 1978.

Sophia Loren, 84 anni, interpreta lo stesso ruolo di Signoret, anche se Ponti ha detto che i due adattamenti sono molto diversi. Il film ha iniziato le riprese in Italia. L’attrice, che lavora per 10 ore al giorno, ha detto che si sta permettendo di “esprimere le cose sullo schermo in un modo che penso che il pubblico troverà molto sorprendente“.

Ha aggiunto che suo figlio non si accontenterebbe di altro che del suo meglio. “Mi conosce così bene. Lui conosce ogni centimetro del mio viso, il mio cuore, la mia anima. Passerà alla prossima scena solo quando arriverà a mostrare la mia verità più profonda“, ha detto.

Ponti, che dirige la sua illustre madre per la terza volta, ha detto di trovarla in ottima forma: “A 84 anni vuole mettersi in gioco per fare un film così profondo, così impegnativo, sia emotivamente che fisicamente“, ha detto. “L’energia e la passione con cui approccia ogni scena è una meraviglia da guardare.“

Il resto del cast comprende l’attrice spagnola transgender Abril Zamora (Locked Up), l’italiano Renato Carpentieri (La Tenerezza), l’iraniano Babak Karimi (Il Cliente) e l’attore bambino non professionista Ibrahima Guys, che interpreta Momo.

Mentre il lavoro di Mizrahi è raccontato dal punto di vista di Madame Rosa, “Il nostro film segue il punto di vista del libro, che è Momo“, ha detto Ponti. Il film è ambientato nel presente nella città di Bari e lavora su diversi livelli, ha detto Ponti. Il primo è la storia d’amore e amicizia tra Madame Rosa e Momo, due persone che non potrebbero essere più diverse “culturalmente, generazionalmente, razzialmente, religiosamente“, ha detto Ponti. “Eppure sono fatti della stessa stoffa di dolore e sono stati allevati per la strada“.

Il secondo livello è “la storia di una famiglia moderna“, ha aggiunto Ponti. Madame Rosa è una sopravvissuta all’Olocausto e il capo di questa famiglia. “I suoi tre figli sono essenzialmente una transgender di 35 anni, un ragazzino di strada senegalese di 12 anni e un ragazzino di strada rumeno di 10 anni“.

Poi c’è il livello politico, “che è quasi inutile chiamare in causa… perché è incastonato in ogni frame“, ha detto Ponti, ma non è esplicito. “È meglio per noi concentrarci sui personaggi, concentrarsi sulle emozioni … e poi tocca al pubblico parlare della politica sottesa“.

La vita davanti a sé, prodotto da Palomar in Italia con alcuni finanziamenti azionari da investitori statunitensi, dovrebbe essere pronto entro marzo 2020.