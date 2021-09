La Sirenetta: quando uscirà il live-action? Purtroppo non molto presto

L’atteso live-action Disney de La Sirenetta non si mostrerà l’anno prossimo

I fan dell’universo Disney dovranno pazientare ancora un po’ per vedere l’atteso remake live-action de La Sirenetta, in lavorazione da diverso tempo ormai a causa del Coronavirus. Diretto da Rob Marshall, il film si avvale di un cast composto da Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer-King (Eric), Javier Bardem (Re Tritone), Melissa McCarthy (Ursula), Jacob Tremblay (Flounder), Awkwafina (Scuttle) e Daveed Diggs (Sebastian). La trama di questo remake live-action è la stessa del classico d’animazione Disney, a sua volta basato sulla fiaba di Hans Christian Anderson; al momento non siamo a conoscenza di eventuali cambiamenti nella storia, ma siamo sicuri che non mancheranno, come è già successo con i precedenti remake live-action dei classici Disney.

I dettagli sulla pellicola sono stati scarsissimi, ma ora Disney ha annunciato la data d’uscita ufficiale del film! La Sirenetta tornerà a nuotare nei cinema il 26 maggio 2023, giusto in tempo per il weekend del Memorial Day (negli States, ma resta da vedere se in Italia la data d’uscita rimarrà quella). Le riprese del film, che si sono svolte anche in Italia, in Sardegna, si sono ufficialmente concluse a luglio. La pellicola ha iniziato la produzione nel 2020, ma è stata ritardata più volte a causa della pandemia, come ha ricordato la protagonista Halle Bailey in un post su Instagram: “Ho fatto l’audizione per questo film quando avevo 18 anni, ne stavo per compiere 19, ora che abbiamo finito ne ho 21 e abbiamo lavorato durante una pandemia. Finalmente ce l’abbiamo fatta! Sono così contenta di aver vissuto tutto questo, in tutta la sua gloria. Avevo mille dubbi, mi sentivo sola, ma alla fine la perseveranza mi ha permesso di arrivare fino in fondo”.