Kevin Spacey ha azzardato un paragone fra la sua situazione, dopo le accuse di violenza sessuale, e quella dei disoccupati a causa della quarantena da Covid-19

Per The Wrap, il 29 marzo, Kevin Spacey ha approfittato di una conferenza d’affari tedesca chiamata Bits & Pretzels, sfruttando l’occasione per lamentare la diffusa disoccupazione dovuta al virus e confrontandola con la propria perdita del lavoro a causa delle accuse di violenza sessuale emerse nel 2017.

“Non credo che sarà una sorpresa per nessuno che il mio mondo sia completamente cambiato nell’autunno del 2017. Il mio lavoro, le mie relazioni e la mia posizione nel mio settore sono andati nel giro di poche ore”, Ha detto Kevin Spacey. “E così, sebbene potremmo esserci trovati in situazioni simili, anche se per ragioni molto diverse, sento comunque che alcune delle lotte emotive sono più o meno le stesse. E quindi provo empatia per come ci si possa sentire quando viene improvvisamente detto che non puoi tornare al lavoro o che potresti perdere il lavoro ed è una situazione su cui non hai assolutamente alcun controllo.”

Parole forti, avendo l’attore ricevuto pesanti accuse di aggressione sessuale da 30 individui tra il 1983 e il 2017 (sebbene siano state ritirate). L’esternazione segna la prima volta che Spacey si rivolge al pubblico non nei panni del personaggio Frank Underwood da quando le accuse sono state rese pubbliche. L’attore ha terminato il suo discorso facendo riferimento a uno dei suoi film più famosi: ha finalmente iniziato a seguire il consiglio della tagline di American Beauty e “guarderà più da vicino” alla sua vita e al modo in cui lui stesso si definisce.

