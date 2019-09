Il regista del Joker Todd Phillips ha affermato che il suo studio sul personaggio rating R non è mai stato concepito per competere con i Marvel Studios

“Non conosco la concorrenza con la Marvel e quella cosa, non sono mai stato nel mondo dei fumetti“, ha detto Todd Phillips durante una conferenza del Festival del cinema di Venezia in occasione della presentazione di Joker, quando gli è stato chiesto se l’approccio della DC al cinema guidato dal regista potesse essere un “utile strumento “nella competizione dello studio con la Marvel.

“Quando inizialmente abbiamo concepito questa idea, si trattava molto di questo genere di cosa, adottare un approccio diverso.”

Phillips voleva fare qualcosa di “completamente diverso dai film di fumetti che sono venuti prima” nella sua prima incursione nel genere diversificato, trattando Joker come uno studio sul personaggio degli anni ’70 ispirato ad alcuni classici fondamentali come Qualcuno volò sul nido del cuculo e Taxi Driver.

“Non so che tipo di effetto avrà sugli altri registi. Penso che i film tratti dai fumetti stiano andando davvero bene, e non hanno necessariamente bisogno di un cambiamento“, ha detto Phillips. “Abbiamo solo pensato che potesse essere un approccio entusiasmante a questo genere. Non sono sicuro di cosa significhi per la DC, o la Marvel, come cambieranno il modo in cui faranno cinema.“

Convincere la Warner Bros. a firmare il suo duro rating R – attribuito per “forte violenza sanguinosa, comportamento inquietante, linguaggio e brevi immagini sessuali” – è stata una delle maggiori sfide nel portare l’iconico criminale di Batman sullo schermo con un aspetto autentico, quello di un Arthur Fleck mentalmente disturbato (Joaquin Phoenix).

“So che è stato un film difficile per noi da realizzare ed è stato difficile convincere la DC e lo studio all’inizio, ma abbiamo continuato a spingere perché sentivamo che potesse essere davvero speciale“, ha detto Phillips. “E in tutta onestà, lo studio ha davvero preso una piega audace con il film e ci ha permesso di fare esattamente quello che volevamo, quindi siamo molto grati per questo.“