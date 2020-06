Iron Man VR della Marvel ha ottenuto un nuovo trailer da Camouflaj, Marvel Games e PlayStation

Il nuovo trailer del videogame Iron Man VR presenta una battaglia cinematografica tra Iron Man e Ghost mentre l’eroe Marvel usa una gamma di armi e abilità uniche per i giocatori, quando entreranno nel mondo virtuale.

Il trailer dura solo 30 secondi e non mostra il gameplay reale durante il combattimento tra i due personaggi Marvel, ma non passerà molto tempo prima che i giocatori possano sperimentare questo tipo di incontro da soli poiché il videogioco verrà lanciato all’inizio del prossimo mese. C’è anche una demo disponibile per Iron Man VR della Marvel per offrirvi un’anteprima pratica prima dell’uscita del gioco.

La breve clip del gioco, che probabilmente verrà utilizzata in uno spot televisivo e in altri contesti prima della pubblicazione del gioco, mostra una rissa tra Iron Man e Ghost in una strada trafficata della città. Attaccato da esplosioni di energia e droni, Iron Man risponde con alcune esplosioni repulsive, razzi da polso e, infine, il suo esclusivo attacco unibeam. Per motivi di trasparenza, il teaser ricorda ai giocatori che ciò che viene mostrato qui non è in realtà un gameplay di Iron Man VR della Marvel. Per avere un’idea migliore dell’aspetto del gameplay, potete guardare il video di un’esperienza pratica con il gioco.

La demo è stata rilasciata a maggio, lo stesso mese in cui il gioco avrebbe dovuto essere rilasciato prima che il suo lancio venisse rimandato a tempo indeterminato e venisse successivamente rivelata una nuova data d’uscita. Come suggerisce il nome del gioco, avrete bisogno di una configurazione PlayStation VR se vorrete giocare a Iron Man VR. Questo gioco richiede molto accessori, dalle cuffie alla videocamera, ai controller PlayStation Move necessari per pilotare il costume di Iron Man e usare le sue abilità.

Iron Man VR della Marvel sarà reso disponibile per PlayStation 5 il 3 luglio.

