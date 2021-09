Indiana Jones: Phoebe Waller-Bridge potrebbe sostituire Harrison Ford come protagonista della saga

Secondo una voce, il personaggio interpretato da Phoebe Waller-Bridge in Indiana Jones 5 sarà il protagonista dei prossimi film della saga

Secondo una voce al momento priva di ufficialità, Indiana Jones 5 rappresenterebbe l’ultima volto di Harrison Ford nei panni dell’archeologo più famoso del mondo. Il franchise di Indiana Jones non sarebbe però destinato a terminare con l’abbandono del suo storico protagonista, ma dovrebbe invece continuare con Phoebe Waller-Bridge, che fa il suo esordio nella saga proprio con il quinto capitolo, nel ruolo di protagonista. L’attrice è stata vista sul set con addosso un costume molto simile a quello che siamo soliti vedere a dosso a Ford e, da quello che sappiamo sulla trama del quinto capitolo, interpreterà l’assistente di Jones.

Secondo questi rumor, il cambio di attore protagonista sarebbe voluto dalla produttrice Kathleen Kennedy, che ha già lavorato alla serie in occasione de Il tempio maledetto e il regno del teschio di cristallo e che starebbe spingendo per portare dei cambiamenti radicali all’interno del franchise. L’ufficio stampa della Kennedy, che è considerata una degli esecutivi più influenti nel panorama della Hollywood contemporanea, non ha voluto commentare la notizia. Similmente, anche Phoebe Waller-Bridge non ha voluto discutere queste voci relative al suo ruolo all’interno della saga di Indiana Jones. Al momento, l’unica certezza riguardo al futuro cinematografico del celebre archeologo sembra essere la data di uscita di Indiana Jones 5 che è stata fissata per il 29 Luglio del 2022.

Phoebe Waller-Bridge è un attrice di origini britanniche, nota al pubblico soprattutto per essere stata la protagonista della serie TV Fleabag, che in Italia è stata distribuita da Prime Video. Prima di entrare a far parte del cast di Indiana Jones 5, la Waller-Bridge ha collaborato con Ron Howard in Solo: A Star Wars Story.