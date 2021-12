Il Signore degli Anelli: il cast celebra i 20 anni con un esilarante video rap!

Ecco l’irresistibile video realizzato per festeggiare i 20 anni della trilogia de Il Signore degli Anelli

Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello compie 20 anni. Perché non ne stiamo parlando? Perché non lo celebriamo con una reunion in onda su HBO come farà il cast di Harry Potter? È quello che si chiede il presentatore Stephen Colbert (e noi con lui), celebre fan della trilogia “migliore del cinema” (lo dice lui, non noi, ma in parte siamo tutti d’accordo). Per far sentire al mondo la sua delusione dal poco interesse dimostrato in questo importantissimo anniversario, il presentatore del Late Show si è cimentato in un trascinantissimo rap, al fianco del suo collaboratore Jon Baptiste, intitolato The #1 Trilly.

Il risultato è un diverte video rap che vanta la partecipazione delle star del franchise fantasy – diretto da Peter Jackson e vincitore di 17 premi Oscar – Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan ed Elijah Wood. Gli attori nella trilogia interpretano gli hobbit Sam, Pipino, Merry e Frodo. Ben presto vengono raggiunti sulla scena da altri protagonisti della trilogia, tra cui Orlando Bloom (Legolas), Viggo Mortensen (Aragorn), Hugo Weaving (Elrond) e Andy Serkis (Gollum). Nel video appare anche Anna Kendrick (Pitch Perfect).

20 years later, and ‘The Lord of The Rings’ is still the greatest trilogy ever! @StephenAtHome, @JonBatiste and some very special guests recorded a rap song to celebrate 20 years of this iconic movie! 🧙‍♂️#LSSC pic.twitter.com/P3wWM4Z5Q4 — The Late Show (@colbertlateshow) December 16, 2021

Per quanto riguarda una reunion con l’intero cast (dal vivo, quella avvenuta su Zoom durante la pandemia, benché completa, non conta!), Elijah Wood ritiene che sia difficilmente realizzabile. La colpa è, in parte, del COVID. Il cast de Il Signore degli Anelli è vasto e comprende attori che attualmente vivono in varie parti del mondo. Incontrarsi tutti non deve essere un’impresa facile. “È un momento difficile. Quest’anno in particolare è un po’ difficile per una serie di motivi il che è un peccato perché negli anni, sicuramente nell’ultimo anno, abbiamo discusso molto del voler fare qualcosa insieme”, ha rivelato l’attore.