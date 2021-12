Il fantasma dell’Opera: John Legend produrrà un nuovo film

Il cinema tornerà a raccontare la storia de Il fantasma dell’opera, con un progetto firmato Universal che vede il musicista John Legend fra i produttori

Romanzo di Gaston Leroux di inizio ‘900, Il fantasma dell’Opera ha negli anni ispirato in più occasioni la settima arte, producendo svariati adattamenti cinematografici e televisivi, ultimo dei quali quello del 2004 diretto da Joel Schumacher, con Gerard Butler protagonista. Ora, però, la Universal si prepara a riportare la storia sul grande schermo dopo aver acquisito il soggetto firmato da John Fusco (Highwaymen – L’ultima imboscata).

Il fantasma dell’Opera in questione sarà ambientato ai giorni nostri, in quel di New Orleans, e a produrre troviamo Harvey Mason Jr. della Harvey Mason Media, nonché John Legend con la sua Get Lifted. Quest’ultimo, noto soprattutto per la sua carriera di cantante e produttore discografico, è ormai da anni legato al mondo del cinema, avendo prodotto e interpretato anche La La Land, fra i musical più applauditi degli ultimi anni.

Per chi non conoscesse la storia, Il fantasma dell’Opera segue la storia fra Erik, artista della musica che vive nei meandri del teatro dell’Opera dopo essere stato respinto da tutti a causa del suo volto sfigurato, e Christine, giovane soprano che sogna di calcare il palco da protagonista. Parlando della sua versione del classico, Fusco ha spiegato che il film mostrerà una New Orleans calata nel mondo del jazz e del funk, contaminata dal misticismo vudù e dalla cultura creola, che si presenta come perfetta alternativa all’originale ambientazione parigina per raccontare questa immortale storia di amore, mistero e vendetta.