La prèmiere di Hobbs & Shaw di sabato notte è stat interrotta a causa di un incidente che ha provocato fumo e scintille

Il film d’azione spin-off del franchise Fast & Furious, Hobbs & Shaw è stato improvvisamente interrotto quando una bottiglia di acqua si è riversata su una presa elettrica e ha creato scintille, così come raccontano su Deadline. L’incidente all’interno del Dolby Theatre di Hollywood è accaduto poco prima delle 8 di sera, spaventando i partecipanti e facendo sì che una folla fuggisse dal teatro. Due file dell’orchestra centrale si sono sollevate all’improvviso scappando via dalla sezione centrale dopo aver visto il fumo. Inizialmente alcuni spettatori hanno pensato si trattasse di un petardo e subito dopo si è generato il caos. Su Twitter si legge: “La premiere di #HobbsAndShaw è stata messa in attesa quando alcuni suoni scoppiettanti provenivano da una presa elettrica che si era bagnata. Tutti hanno iniziato a correre per le uscite – ma ora siamo tutti a posto! Ritorno al film“.

The #HobbsAndShaw premiere was just put on hold when some popping sounds came from an electrical socket that got wet. Everyone started to rush for exits — but we’re all good now! Back to the movie. — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 14 luglio 2019

La star di Hobbs & Shaw e produttore esecutivo “The Rock” Dwayne Johnson è salito sul palco dopo l’incidente per rassicurare il pubblico e ha scherzato: “Questa non è stata una delle sorprese che vi avevo promesso“. Johnson si riferiva ad un discorso pronunciato all’inizio dell’anteprima, quando ha parlato per una decina di minuti, congratulandosi con il cast, il regista David Leitch e i dirigenti della Universal per il loro lavoro sul film e anticipando ai fan che ci sarebbe stata una sorpresa.

Nel cast del film al fianco di The Rock ci sono Jason Statham, Vanessa Kirby, Eiza González, Idris Elba e Helen Mirren. Il film segue i rivali Fast & Furious – Lawman Luke Hobbs (Johnson) e il mercenario Deckard Shaw (Statham), che devono formare un’alleanza improbabile quando un criminale cyber-geneticamente potenziato minaccia il futuro del nostro mondo. Dopo la premiere di stasera non è stato programmato nessun after-party perché Johnson e Statham si stanno dirigendo all’estero per una stampa all’estero. Il film uscirà nelle sale italiane l’8 agosto 2019.