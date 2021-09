Halloween: pazzo armato vestito da Michael Myers scatena il panico [VIDEO]

Halloween è alle porte, ma sembra che qualcuno si sia già calato nello spirito della festa! Con il ritorno di Jaime Lee Curtis nel suo ruolo iconico del franchise di Halloween prossimamente in uscita con Halloween Kills, questa stagione sarà particolarmente spaventosa. Un pazzo, è stato avvistato sulla spiaggia di Galveston in Texas, indossava una maschera di Michael Myers e teneva un coltello insanguinato, poco prima che l’uragano colpisse. Un utente di Twitter ha fatto in modo che il mondo vedesse l’icona dello slasher!

Right now in Galveston, Texas: some dude is walking around on the beach dressed like Michael Myers from Halloween.

Tropical Storm Nicholas is about to get weird. pic.twitter.com/UocphdPyPR

— Kenny Webster (@KenWebsterII) September 13, 2021