Meno di due settimane dopo la sua anteprima mondiale nella serata di apertura del Festival del Cinema di Berlino, L’Isola dei cani di Wes Anderson sta per alzare il sipario al Glasgow Film Festival. La trama del film vede le vicende ambientate nel futuro del 2037, quando tutti i cani del Giappone vengono messi in quarantena su un’isola di rifiuti a seguito della “influenza canina”. Cinque cani, stufi della loro vita segregata dal mondo, incontrano un ragazzino, Atari Kobayashi, che giunge sull’isola per ritrovare il suo cane Spots. Atari riceve l’aiuto dei cani, che decideranno di proteggerlo dalle autorità giapponesi che lo vogliono riportare indietro.

L’animazione in stop-motion, con le voci di Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Frances McDormand, Jeff Goldblum e molti altri, avrà la sua premiere in U.K. al Glasgow Film Festival il 21 febbraio. Il Glasgow Film Festival, considerata come il terzo più grande evento cinematografico del Regno Unito, quest’anno presenterà un focus speciale sull’Irlanda, con la proiezione del film d’animazione che punta all’Oscar The Breadwinner di Nora Twomey, oltre al film d’esordio di Aoife McArdle Kissing Candice e lo zombie movie diretto da David Freyne The Cured. La sezione parallela Pure Baltic del festival mostrerà film provenienti da Estonia, Lettonia e Lituania.

Il programma completo del Glasgow Film Festival sarà annunciato il 24 gennaio.Il Festival avrà luogo dal 21 febbraio al 4 marzo.