Dopo che la divulgazione della prima foto di Ghostbusters 2020 alcuni fan hanno lanciato una teoria

Osservando l’immagine tweettata venerdì dello sceneggiatore-regista Jason Reitman (Juno) di Ghostbusters 2020, alcuni fan hanno teorizzato che la famiglia ritratta sia in qualche modo imparentata con l’originale Ghostbuster Egon Spengler, il personaggio che fu interpretato da Harold Ramis. L’osservazione è caduta sugli occhiali che indossa Mckenna Grace, oggetto che ha un qualcosa di familiare e che rappresenta una sorta di segno della famiglia nella foto – che include un ragazzo adolescente (Finn Wolfhard) e una madre single (Carrie Coon). I due ragazzi saranno i discendenti del personaggio degli Acchiappafantasmi che indossava allo stesso modo occhiali rotondi?

La ragazza di 12 anni che non ha nome è stata descritta nei primi materiali di audizione come un “bambino della scienza” che ha difficoltà a connettersi emotivamente. I nastri di Audition mostravano la ragazza, che fa innocentemente commenti che altri trovano offensivi, studiando diligentemente un libro di battute per far sì che le altre persone “si sentano più a loro agio”. Una delle sue battute era: “Non sono una macchina, semplicemente non capisco i tradizionali segnali sociali”, suggerendo che potrebbe essere nello spettro dell’autismo. È stato questo personaggio che ha ispirato Reitman a sviluppare un sequel del padre di Ivan Reitman del 1984.

“Non sapevo chi fosse, o perché mi fosse saltata in testa, ma l’ho vista con un pacchetto di protoni e questa storia ha cominciato a formarsi. E si è formato per molti anni, in realtà“, ha detto Reitman durante il Ghostbusters Fan Fest di giugno. “È iniziato con una ragazza, e all’improvviso è stata una famiglia“. Reitman non ha divulgato alcun dettaglio della storia, dicendo che solo Ghostbusteres 2020 è “un nuovo film su un nuovo set di personaggi” che si svolge in “una nuova località“.

Ghostbusteres 2020 dovrebbe arrivare al cinema esattamente tra un anno, il 10 luglio 2020.