La star di Ghostbusters Ernie Hudson non ha ancora un contratto per il sequel di Jason Reitman

Ernie Hudson spera di tornare nel mondo di Ghostbusters tramite il prossimo film di Jason Reitman, ma la star chiarisce che non ha ancora firmato ufficialmente alcun contratto. “So che lo stanno facendo”, ha detto Hudson a syracuse.com al Salt City Comic Con. “So che Jason Reitman lo dirigerà. È un regista fantastico. Mi piacerebbe farne parte. Non ho ancora un accordo, ma spero che arrivi. Ma non importa, so che Jason farà un film fantastico.”

Jason Reitman, il cui padre Ivan Reitman ha diretto l’originale Ghostbusters, dirigerà il film su una sceneggiatura che ha co-scritto insieme a Gil Kenan. L’inizio delle riprese è previsto entro la fine dell’estate, mentre la data d’uscita è prevista per l’estate del prossimo anno. Durante una recente apparizione al Celebrity Fan Fest, Ernie Hudson ha detto a Countdown City che il sequel di Reitman “darà ai fan ciò che stanno cercando”.

“Penso che l’ultimo film con le ragazze fosse un buon film, ma non era proprio quello che volevano molti fan”, ha detto Hudson del reboot al femminile del 2016 interpretato da Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones. “Penso che questo sarà più in linea con l’originale.”

La Sony non ha rilasciato alcun commento sui dettagli della trama, ma degli informatori hanno detto a Variety che la storia sarà un’estensione del film originale, e si focalizzerà su una mamma single e sulla sua famiglia, con Coon che interpreterà la madre, e Wolfhard suo figlio. Non sappiamo esattamente come si legherà alla serie originale. Si dice anche che potrebbe tornare Sigourney Weaver nei panni di Dana Barrett.