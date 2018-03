Il regista norvegese Joachim Trier (Louder than Bombs) presiederà la giuria della Settimana della Critica di Cannes 2018, la sidebar del Festival dedicata ai primi e secondi film.

La giuria di Cannes 2018 sarà completata dall’audace attrice / regista americana Chloë Sevigny; L’attore argentino Nahuel Pérez Biscayart, che ha appena vinto un premio Cesar per il suo ruolo in 120 battiti al minuto di Robin Campillo; Eva Sangiorgi, programmatrice italiana del Festival Internazionale del Cinema di Vienna; e il giornalista francese Augustin Trapenard.

La Settimana della Critica di Cannes 2018, è guidata da Charles Tesson, che ha detto che Joachim Trier è un cineasta il cui mondo è sensato, moderno, riflette le domande della sua generazione”. Una voce protagonista del cinema scandinavo, Joachim Trier ha esordito in Reprise e diretto Oslo, August 31st, presentato in anteprima mondiale nella sezione Un Certain Regard di Cannes. La sua terza opera, Segreti di famiglia (Louder Than Bombs), con Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne e Isabelle Huppert, ha gareggiato nella selezione ufficiale di Cannes 2015. Il suo ultimo film Thelma è stato proiettato a Toronto. Thelma è stato l’opera norvegese in lizza per dell’Oscar al miglior film straniero nel 2017.

La Settimana della Critica di Cannes 2018 presenterà la sua scaletta il 16 aprile.