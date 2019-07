Lin Shaye (Insidious), Radha Mitchell (The Romanoffs) e Henry Thomas (The Haunting Of Hill House) sono il cast principale del thriller horror statunitense Dreamkatcher

Il film, attualmente in lavorazione, segue una terapista di Manhattan (Mitchell) che viaggia verso nord con il suo ragazzo (Thomas) e suo figlio orfano, tormentato dagli incubi della madre morta. Quando il marito è costretto a tornare in città, la terapeuta rimane con il ragazzo e i due incontrano un misterioso vicino (Shaye) nei boschi. Finlay Wojtak-Hissong (The Banana Split Movie) interpreta il figlio. Jules Willcox (Under The Silver Lake) e Joseph Bishara (The Conjuring) completano i ruoli secondari di Dreamkatcher.

Il film segna il debutto alla regia di Kerry Harris da una sceneggiatura di Dan V. Shea, basata su una storia di Harris e Shea. I produttori sono Christian Taylor di Taylor Lane Productions (Measure Of A Man), Orian Williams (Control), Annie Stewart (Leaving Las Vegas) e Harris. I produttori esecutivi sono Clay Epstein, Mitchell, Shaye e Gina Rugolo di Film Mode Entertainment.

Il film è venduto all’estero da Screen Media in collaborazione con Film Mode Entertainment. I realizzatori stanno pensando a una serie di film basati sulla premessa del primo. La produttrice Taylor ha dichiarato: “Dreamkatcher è un thriller horror che esplora il tema della scienza contro il sovrannaturale e sono entusiasta di lavorare con Kerry e questo cast incredibile“.