Checco Zalone ospite di Helen Mirren in Salento [FOTO]

Checco Zalone dopo al Festival di Sanremo si rilassa nel soleggiato Salento, ospite di Helen Mirren

Dal palco dell’Ariston al Salento: Checco Zalone si sta godendo il sole e la compagnia di Helen Mirren a Marina Serra, a pochi chilometri dal Capo di Leuca. Il comico, dove aver infiammato il pubblico del Festival di Sanremo, è andato in Puglia per passare del tempo con la sua amica premio Oscar. Ospite dell’attrice di The Queen e Red – salentina d’adozione e residente a Tiggiano con il marito, il regista Taylor Hackford – Zalone è stato beccato al ristorante. Il locale in questione è Grotta Matrona Ricevimenti, il quale ha postato sui social uno scatto insieme al comico barese per ringraziarlo di “averli scelti”.

Zalone è stato il super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo. I suoi sketch sono stati un vero successo, ma non sono stati esenti da critiche. Il suo sketch sulla “favola brasiliana” ha decisamente infiammato gli animi.

L’ultima volta che l’attore e regista Luca Medici, in arte Checco Zalone, è stato avvistato in Salento è quando ha girato il divertente video La vacinada, divenuto un vero e proprio tormentone in tempo di COVID. Protagonista del video proprio Helen Mirren, la quale aveva detto che lavorare con il comico è stato “un vero onore”. “Sono felice che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere il vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme.”