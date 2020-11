Sono ormai passati 28 anni da quando i bimbi di tutto il mondo desideravano un San Bernardo che facesse loro compagnia, così da chiamarlo Beethoven e passare con lui le più belle avventure. Beethoven è stata una bellissima commedia per famiglie del 1992, diretta da Brian Levant e interpretata da Charles Grodin e Bonnie Hunt.

Scritta da John Hughes e Amy Holden Jones, la storia si concentra su un San Bernardo di nome Beethoven, ma che fine ha fatto quell’adorabile cagnolone? Scopriamo insieme il film che lo ha visto protagonista e la sua storia.

Beethoven: trama e cast della commedia americana

Nella dolcissima commedia che ha conquistato tutto il mondo, quando la famiglia di George Newton (interpretato da Charles Grodin) decide di adottare un cucciolo di San Bernardo, il patriarca si sente sopraffatto dal cane. In breve tempo il cane – soprannominato Beethoven – cresce notevolmente creando notevoli probemi alla famiglia. Mentre la moglie e i figli di George adorano Beethoven, il capofamiglia sente che il legame tra i due è totalmente inesistente. Tuttavia, la vita di Beethoven è messa a repentaglio quando un veterinario sconosciuto – interpretato da Dean Jones – cerca di catturare il cane per un esperimento.

Oltre a George Newton e il veterinario, interpretati rispettivamente da Charles Grodin e Dean Jones, la commedia annovera tra i protagonisti anche Bonnie Hunt, Nicholle Tom, Christopher Castile e Stanley Tucci, che nell’ultimo periodo è uno dei protagonisti del film fantasy Le streghe, con Anne Hathaway. E Beethoven? Che fine ha fatto il San Bernardo combinaguai dal cuore d’oro?

Che fine ha fatto Beethoven, il cane del famoso film del 1992?

Nella realtà, il cane che nel film ha interpretato Beethoven si chiamava Chris ed era un San Bernardo di razza pura di dodici anni. Inevitabilmente, il cane non è più in vita.

Ci sono più versioni sulla famiglia e su come sia morto il cane e le più accreditate affermano che Chris vivesse con il signor Karl Lewis Miller, un famoso addestratore di cani, padrone anche di K-9, Babe, Cujo e numerosi animali attori. Alcune delle versioni sulla morte del cane, affermano invece che quest’ultimo fosse morto poco prima le riprese di Beethoven 2, mentre altre attestano che sia morto durante la pensione, mentre gironzolava pigramente per la casa, mentre faceva compagnia a Teresa Miller, la figlia del defunto addestratore Karl. Purtroppo però non ci sono fonti certe a riguardo e nessuno sa con certezza che fine abbia fatto il cane più famoso e benvoluto del cinema.

Fatto sta che nel film successivo, girato dopo la sua probabile scomparsa, furono scelti tre attori cani che lo sostituissero: Benz – che ha girato la maggior parte delle scene in cui si mostrassero le attività fisiche di Beethoven – Dolly – un cane femmina che ha recitato nelle scene in cui si trovavano anche gli attori bambini. Infine menzioniamo Boomer, il terzo attore, che era molto bravo a sbavare e a buttarsi nel fango. Molti credono che la stanchezza di Chris – che ha interpretato il primo Beethoven – fosse dovuta anche e soprattutto all’eccessivo lavoro fatto durante le riprese, ecco che per evitare di stremare un altro attore, per il secondo film furono scelti tre cani differenti per un solo divertentissimo ruolo.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO