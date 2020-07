Anche il protagonista di Breaking Bad Bryan Cranston ha contratto il coronavirus e ha voluto condividere con i suoi fan l’iniziativa di donare il plasma convalescente

Bryan Cranston ha pubblicato un post su Instagram – corredato da un video – in cui rivela di aver contratto il coronavirus malgrado avesse preso tutte le precauzioni necessarie. Nel video lo si vede, ormai guarito, recarsi presso un centro per la raccolta del plasma convalescente. Con l’aiuto di un medico, nel video viene spiegata la procedura, della durata di circa 1 ora (che Bryan Cranston ha trascorso guardando un vecchio film).

Come raccontato da lui stesso nel video, per fortuna Bryan Cranston ha presentato una sintomatologia lieve, a base di leggero mal di testa, senso di oppressione al petto e completa perdita del gusto e dell’olfatto. L’attore sprona i suoi followers a donare il plasma convalescente, qualora si trovino o si dovessero trovare nella possibilità di farlo, sia per aiutare a guarire altre persone, colpite da forme più gravi di Covid-19, sia a sostegno della ricerca scientifica su questa nuova malattia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Il video si chiude con la raccomandazione di non abbassare la guardia, osservando la distanza sociale, indossando sempre la mascherina e lavando spesso le mani. Di seguito il post di Instagram di Bryan Cranston e la relativa traduzione:

Ciao. Probabilmente vi state sentendo un po’ costretti in questo momento, con la vostra mobilità limitata, e come me, siete stanchi di questa situazione!! Bene, voglio solo incoraggiarvi ad avere un po’ più di pazienza. Sono stato piuttosto rigoroso nell’aderire ai protocolli e nonostante ciò… Ho contratto il virus. Sì. sembra scoraggiante ora che oltre 150.000 americani sono morti a causa sua. Sono stato uno dei fortunati. Sintomi lievi, Ringrazio di essere stato fortunato e vi esorto a continuare a indossare quella dannata mascherina, continuare a lavarvi le mani e mantenere la distanza sociale. Possiamo vincere, ma SOLO se seguiamo le regole insieme. State bene – Siate in salute. BC

