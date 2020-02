La pellicola con protagonista Jim Carrey è appena arrivata nelle sale cinematografiche americane. Ecco i primi dettagli sugli incassi di Sonic – Il film

Ha iniziato bene il suo percorso al box office Sonic – Il film, la pellicola che vede come protagonista il personaggio dei videogiochi SEGA. Nelle proiezioni del giovedì negli Stati Uniti il film ha incassato 3 milioni di dollari. La pellicola potrebbe andare meglio di un blockbuster come Birds of Prey, che nel suo primo fine settimana ha incassato 33 milioni di dollari. Le stime d’incasso di Sonic per il fine settimana vanno dai 45 ai 55 milioni di dollari.

Ecco la sinossi della pellicola:

Basato sul franchise mondiale di videogiochi di successo di Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo mentre abbraccia la sua nuova casa sulla Terra. In questa commedia in live-action, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) fanno squadra per difendere il pianeta dal genio malvagio Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi piani per il dominio del mondo. Il film per famiglie vede anche Tika Sumpter e Ben Schwartz interpreti della voce di Sonic.

Il film vede Ben Schwartz nei panni della voce dell’omonimo riccio, James Marsden nei panni di Tom Wachowski, un ufficiale di polizia che fa amicizia con Sonic e Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik, il classico cattivo e scienziato del franchise.

Sonic – Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 13 febbraio.