Il novo trailer di Marvel’s Avengers rivela la lunga e dolorosa strada della squadra di eroi verso la redenzione

Square Enix e Crystal Dynamics non hanno ancora detto molto del loro prossimo gioco Marvel dedicato agli Avengers, svelando solo alcune immagini teaser e piccoli filmati lo scorso anno.

Ecco perché i fan sono stati entusiasti di avere finalmente maggiori dettagli e un trailer di gioco più completo sull’atteso videogame, col filmato rivelato durante l’evento streaming di War Table. Il nuovo trailer mostra Iron Man, Black Widow, Hulk, Ms. Marvel e Thor sulla via della redenzione, un giorno in cui i Vendicatori possano essere nuovamente considerati eroi.

I giocatori guideranno gi Avengers dalla cresta dell’onda al loro punto più basso, poiché questa squadra di eroi un tempo vincente si è ora sciolta e deve affrontare il senso di colpa e il rimpianto che deriva dall’aver perso uno dei propri, Captain America.

In precedenza abbiamo avuto la possibilità di parlare con il capo dello studio Scot Amos di Crystal Dynamics, che ha descritto un po’ di questi eroi del giorno dopo.

“Giocherete incarnando la nostra visione degli eroi più potenti della Terra“, ha detto Amos. “Quindi significa che giocherete nei panni di Bruce Banner, che si domanda se gli Avengers siano supereroi o semplicemente vigilanti. Si incolpa degli eventi dell’A-Day e alla fine si perde in questo purgatorio autoimposto dove non è disposto a tornare indietro come Banner. Interpreterete un Tony Stark che si è ritirato dal mondo. Non ha la sua fortuna, i suoi giocattoli o la sua tecnologia. Era il ragazzo con tutte le risposte, ma ora si sente come se non ne avesse nemmeno una.” “E anche se Black Widow ha salvato i civili sul Golden Gate Bridge, ma sente di non esserci stata quando Cap aveva più bisogno di lei”, ha detto Amos. “Così, piena di sensi di colpa, ritorna alla sua vita come spia lupo solitario. Nel frattempo, Thor si sente come se avesse fallito negli Avengers e non fosse più degno del Mjolnir. Quindi lo abbandona in cambio di una vita umile, al servizio del popolo di Midgard. Infine, Captain America fa quello che fa sempre, che è il sacrificio per il bene più grande. È precipitato con l’Elicottero e, sebbene la sua assenza sia avvertita per tutta la storia e se ne sia andato, non è stato certo dimenticato.”

Non vediamo l’ora di vedere di più del gioco prima della sua uscita entro la fine dell’anno e di seguito troverete la descrizione ufficiale di Marvel’s Avengers:

I Vendicatori combinano una storia originale con un gameplay a giocatore singolo e cooperativo nella loro esperienza di gioco definitiva. Unitevi a squadre di un massimo di quattro giocatori online, padroneggiate abilità straordinarie, personalizzate un crescente elenco di Eroi e difendete la Terra da un’escalation di minacce. Con regolari aggiornamenti dei contenuti, Marvel’s Avengers porterà i giocatori in un viaggio epico consegnato in più anni. Questo è ciò che viene dopo per i Vendicatori.

Marvel’s Avengers arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia il 4 settembre 2020.

