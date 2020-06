Rotten Tomatoes ha reso noto il punteggio di Artemis Fowl, che è davvero molto basso. Ecco tutti i dettagli forniti dall’aggregatore di recensioni

Artemis Fowl è prossimo all’uscita su Disney+. Il film di Kenneth Branagh ha generato molte attese, considerando che doveva inizialmente uscire nelle sale cinematografiche, ed è poi stato spostato sulla piattaforma streaming. Ma, considerando alcune ultime notizie, le aspettative potrebbero venire decisamente deluse. Infatti, il punteggio di Rotten Tomatoes su Artemis Fowl è veramente basso. Fino ad ora sono state pubblicate 45 recensioni, e 38 di esse sono negative. Tutto ciò ha fruttato al film una percentuale di gradimento del 15%!

La maggior parte delle critiche mosse al film riguardano il fatto che il lungometraggio cerchi di piantare le basi per un universo narrativo capace di espandersi in altre pellicole, ma che in realtà non riesca a sviluppare bene la storia stessa e a dare vera cura ai personaggi. Insomma, una vera delusione.

Basato sulla serie letteraria di Eoin Colfer, il film è stato adattato per il grande schermo da Conor McPherson e diretto da Kenneth Branagh. Artemis Fowl II è un giovane genio criminale, disposto a usare il mondo magico per ampliare enormemente le risorse a sua disposizione. Mentre esplora questo mondo nascosto, Fowl usa il reame come un mezzo per capire cos’è successo al padre scomparso. Nel film troveremo un mix di fantascienza, spionaggio, ed elementi fantasy.

