Ecco i character poster dei protagonisti del film Disney Artemis Fowl, diretto dal regista Kenneth Branagh e con Ferdia Shaw

Artemis Fowl è ormai prossimo alla distribuzione, per questo la Disney ha incrementato le uscite di materiale promozionale. Da poco sono stati diffusi i character poster con i vari protagonisti del film. Al centro dei poster ci sono Ferdia Shaw, che interpreta il protagonista; Lara McDonnell (Love, Scrivimi ancora) che interpreta il Capitano Holly Short, un energico, e vivace elfo, che viene rapito da Artemis per un riscatto; Judi Dench che sarà il Comandante Root, leader della divisione di ricognizione del LEPrecon, la polizia delle fate; Josh Gad che interpreterà Mulch Diggums, un nano cleptomane, che tenta di salvare Holly; Nonso Anozie che vestirà i panni della guardia del corpo della Famiglia Fowl, di nome Butler; Tamara Smart (Una strega imbranata) interpreterà la nipote di Butler, Juliet. Miranda Raison (Assassinio sull’Orient Express) che sarà la madre di Artemis, Angeline.

Ecco i poster.

Basato sulla serie letteraria di Eoin Colfer, il film è stato adattato per il grande schermo da Conor McPherson e diretto da Kenneth Branagh. Artemis Fowl II è un giovane genio criminale, disposto a usare il mondo magico per ampliare enormemente le risorse a sua disposizione. Mentre esplora questo mondo nascosto, Fowl usa il reame come un mezzo per capire cos’è successo al padre scomparso. Nel film troveremo un mix di fantascienza, spionaggio, ed elementi fantasy.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO